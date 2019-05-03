〈中部〉《台中》清水原社宅用地 盧要標售挨批敗家

2019-05-03

〔記者張軒哲／台中報導〕市議會正進行第三屆第一次定期會，市府照往例提送市有土地處分案件，其中十筆土地為清水區鰲峰段土地，經查為清水分局舊宿舍收回後之土地，市議員楊典忠表示，前任市長林佳龍原本規劃要在公有地上蓋社會住宅，評估一、二年都沒有消息，現在換新市長盧秀燕卻要把這一片公有地賣掉！居民盼能規劃托老中心或停車場朝公共建設發展。

10處要標售 地方促建社福機構或停車場

市府挑中鰲峰段十筆地處市中心公有地來標售，引來清水居民議論。市府送審將處分的土地位於清水市區鰲峰路、海濱路之間，現場市有土地都用綠色圍籬圍起來，巷弄路肩是附近居民與上班族停車的空間。清水居民蔡先生說，警局附近難停車，周邊小吃店林立，這塊空地閒置多年，適合規劃停車場，也有居民盼能規劃托老中心或停車場朝公共建設發展。

楊典忠指出，公有土地本來就應該作為公共使用，清水分局舊宿舍群總面積超過五百坪，市府本來就應該加以研究規劃如何提供公共開發利用，這次大會提送部分土地進行處分審議，動機與時機都啟人疑竇，他希望盧秀燕懸崖勒馬，不要假借市債不足之名，行賤賣市產之實，不要一上任就要當敗家市長。

市府這次大會提送公有土地處分案中，二、三年前都發局曾評估作為社會住宅之可行性，但因土地間夾有一百多坪私人土地及巷道，不利社會住宅使用而作罷，經過財政局開發科評估不具開發利用價值，於本次議會大會提送土地處分案。另外，市府調查青年勞工租屋需求低，基地內公私有土地複雜，且公有土地尚有占用問題，不適合優先開發社會住宅。

財政局：商業活動弱 市政會議通過標售

財政局說，評估該區商業活動薄弱，不具設定地上權及都市更新條件，經市政會議通過，擬進行公開標售。此案土地皆為住宅區，如要進行公共開發，應先進行全區都計通盤檢討。

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