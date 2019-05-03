〈中部〉《南投》護園逼退大錦蛇 前鄉長謝2忠狗

2019-05-03

〔記者陳鳳麗／仁愛報導〕蛇類最近常因雷雨或大雨離開自己的窩入侵人類地盤，前仁愛鄉長孔文博的甜柿農園就被大錦蛇入侵，他的狗兒「莉塔」發現後，不斷吠叫將蛇趕到馬路上，孔文博再用工具將蛇夾起送走，在與蛇對峙過程中，「莉塔」寸步不離，另一隻狗兒亦步亦趨，全心守護主人，孔文博說，家裡有狗真好。

前仁愛鄉長孔文博卸下公職後，在仁愛鄉種甜柿等農作物，農園養了多隻小狗，其中一隻叫「莉塔」的小黑狗，前兩天在園中發現蛇蹤，顧家和守護主人的本性隨即發揮，不斷朝大錦蛇吠叫，且步步進逼，逼使蛇一路從園子往園外馬路移動。

孔文博循「莉塔」的叫聲方向找去，發現「莉塔」正對著大錦蛇吠叫。為了怕狗兒群起咬死大錦蛇，孔文博找來夾子，將錦蛇夾起來，到離農園較遠的山林裡放掉，讓牠回歸山林。

在夾起錦蛇過程中，「莉塔」和另一隻狗亦步亦趨，就怕主人被攻擊。孔文博說，山上常有蛇、山豬、老鼠潛入農園，敏銳的忠狗一旦發現潛入者即會吠叫或驅趕。

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