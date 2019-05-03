〈中部〉《南投》申報撫養「搶」輸姪 男須補稅3萬元

2019-05-03

〔記者謝介裕／南投報導〕又到了五月個人綜合所得稅申報季節，南投縣林姓民眾向本報投訴，十年來，他的雙親一直由其申報扶養，未料，日前竟接到去年綜所稅須補稅三萬元的通知書，也是十年來首次，令他不解，進一步查詢始知其雙親資料，已被剛出社會工作的姪子搶先一步申報，質疑難道父母、祖父母等直系尊親屬扶養免稅額是先搶先贏？

電腦進檔先後所致 官員指非「先報先贏」

中區國稅局南投分局長陳錦澤解釋，嚴格來說不算是「先報先贏」，儘管國稅局認定原則，會以電腦進檔速度快慢作為依據，但仍須有扶養事實，否則也會在審查時剔除。

以林某案例而言，因林某雙親也是其姪子的祖父母，兩人均符合申報扶養免稅額的法令要件，且ｅ化時代，只要在申報書的「扶養親屬欄」填寫被扶養人的姓名、身分證字號等資料，便可透過與戶政系統電腦連線核定真假，連同申報時間先後次序，也可一目瞭然，顯然林某姪子申報資料已先入檔，才使得林某扶養雙親的申報資料被退件而須補稅。

國稅局人員表示，今年個人免稅額八萬八千元，父母、祖父母等直系尊親屬，年齡若逾七十歲，則可享一點五倍、即十三萬二千元免稅額，與去年額度一樣，加上列報扶養親屬也是合法節稅管道之一，每年報稅時，類似林某叔姪或兄弟姊妹爭搶申報扶養父母、祖父母的戲碼，時有而聞，因此，提醒民眾在申報扶養父母前，兄弟姊妹之間最好事先協調，以避免家庭紛爭。

雖然稅法規定，所得年度結婚或離婚，當年才能選擇夫妻分開或合併申報，但只要是年滿六十歲或無謀生能力的父母親，仍可分別由子女個別申報扶養，以達到節稅效果，不過，民眾切記要把父母親年度所得合併至個人所得一起辦理申報，以免資料不夠齊全，節稅不成還被要求補稅。

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