〈中部〉《彰化》林佳龍允補助彰化 和美大肚溪橋定案

2019-05-03

〔記者劉曉欣、黃鐘山／綜合報導〕喊了好久的「和美大肚溪橋」終於拍板定案！立法院交通委員會昨天安排中部地區交通建設考察，立委陳素月、柯呈枋、林麗蟬、顏寬恒都到場關心，彰化縣長王惠美、台中市副市長楊瓊瓔也出席。交通部長林佳龍表示，將大力支持和美大肚溪橋，讓中彰交通更加便捷。

長1.575公里雙向四車道 總經費約24億

彰化與台中以大肚溪為界，目前跨溪大橋有台一線的「大度橋」（銜接烏日與彰化市）以及台十七線的「中彰大橋」（銜接龍井與伸港），去年動工的彰南路「大度溪橋」是台中溪尾大橋的延伸段，北端在烏日，南端在彰化市與芬園交界，可通往台十四線；至於和美大肚溪橋則是銜接大肚與和美，由和美端可通往台六十一乙線。

「和美大肚溪橋」已爭取多年，交通委員會昨天安排彰化地區交通建設考察。彰化縣政府工務處長林漢斌表示，和美大肚溪橋全長一‧五七五公里，預計規畫為雙向四車道，包括，機車道以及人行兼自行車道，中央設置分隔欄，預估總工程經費約二十四億元，目前進入爭取工程設計費階段，由於該案跨台中市、彰化縣，兩地各分擔一半經費，台中市已獲補助三七五○萬元，彰化縣部分也獲得交通部允諾補助，縣府配合款約需二億多元，完成後可縮短大肚與和美間距離，又能紓解既有大度橋、中彰大橋的交通瓶頸，串聯台中生活圈四號線大肚段及國道三號，讓往來交通更方便。

縮短城鄉差距 林：串接中彰共同生活圈

交通部長林佳龍強調，他從擔任台中市長任內，就大力推動中彰生活圈，並提出「和美大肚溪橋」規劃，如今身分改變，更要盡最大的可能來支持，希望能透過交通建設來縮短城鄉差距。

林佳龍也提到，中台灣海線地區，彰化在離岸風力發電有發展潛力，延伸到台中則有三井outlet串聯觀光旅遊，交通部會讓周邊聯絡道路包括，台六十一線西濱快速道路儘速通車，透過國道三號和美交流道串聯台七十四線，進一步串接台中、彰化共同生活圈。

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