〈南部〉陳明章演唱 醫師贈令德仁和匾額

2019-05-02

〔記者黃旭磊／高雄報導〕日本新年號令和元年首日，民謠歌手、大師陳明章演唱前獲贈「令德仁和」匾額。

「星空下的台灣本土音樂與人生」昨天在高醫大講堂舉行，免費入場，吸引上百名師生及歌迷捧場，演唱前，由課堂指導老師、神經外科醫師李昆興將書寫令和年號及德仁天皇尊名匾額頒贈給陳明章，呼應日本社會開啟新章。

現職署立屏東醫院外科部部長的李昆興愛好台日歌謠，每年邀請陳明章蒞校演唱，特地演唱日文歌謠暖場，而陳明章弟子彈唱「溫泉鄉的吉他」，讓在場人士聽得痴迷。

陳明章彈唱時表示，十六歲學習古賀政男第一首歌，今年六十二歲，事物隨時間累積變化成不同風貌。而彈唱間，陳明章起興說「這樣有像那卡西嗎？」聽眾歡呼，彷彿穿越時光隧道回到北投溫泉鄉。

會場分享「再會吧！北投」音樂劇通關密碼，歌迷上網購票享折扣，音樂劇預計今年十月於衛武營國家藝術文化中心演出，將總巡迴場次從十七場增到三十場。

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