〈南部〉高雄集水區雨勢不大 首波梅雨未解渴

2019-05-02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕今年首波梅雨鋒面昨襲台，高市下起間歇性大雨，水利單位昨自甲仙攔河堰引水七萬噸至南化水庫，可惜集水區雨勢不大，整體水情雖有舒緩，但仍未解除旱象，今將把握機會，實施人工增雨，呼籲民眾節約用水。

高市今年乾旱少雨，是全國水情唯一綠燈，昨早下起間歇性大雨，造成鳳山區經武路等地一度出現積水，隨著雨停積水消退，幸未釀成災情；根據市府水情中心資料，昨最大時雨量四十二．五毫米，最大日累積雨量九十一毫米，都是在新興區，山區最大日累積雨量四十四毫米，大約只有市區的一半。

高雄每日用水一百一十萬噸，仰賴從高屏溪取水，昨流量從每秒十六立方公尺，上升至每秒三十二立方公尺，整體流量增加一倍，由於雨勢斷斷續續，原水濁度未飆高，雖不影響供水調度，但對水情幫助有限。

值得一提的是，高雄與台南共用南化水庫，目前水庫蓄水量僅三成五，甲仙區昨累積降雨量約二十六毫米，甲仙攔河堰從每秒三立方公尺，升到每秒四．六立方公尺，下放每秒二．五立方公尺到下游農田，其餘流量昨引水七萬噸到南化水庫。

由於氣象局預報本週會有兩波降雨，水利單位將持續引水至南化水庫，昨受限雲層等因素，無法實施人工增雨，今將把握機會，於南化等水庫進行人工增雨，增加水庫蓄水量，穩定南台灣供水。

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