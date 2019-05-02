〈南部〉嗆韓發大財口號 吳音寧：基層「要幸福」

2019-05-02

〔記者顏宏駿／彰化報導〕前北農總經理吳音寧卸下職務後前天難得公開露臉，她出席「溪州尚水農產公司」舉辦的「稻浪餐桌」活動，首度提出「要幸福」概念，昨天並進一步說明，「發大財」已淪為「政治口號」，韓國瑜並沒有提出「發大財」的具體政策，他上任後做的就是把市場接到中國去，「這究竟是發誰的財？」在全球化的經濟結構下，發大財到底發到「誰的財」？而台灣底層一直存在「要幸福」聲音，沒被看見，政府要維繫的是「縮小貧富差距」，這才是「要幸福」。

吳：舊的拚經濟模式可能好到資本家

吳音寧說，「發大財」是一種「政治口號」，這出自政治人物之口是非常空泛的，口號雖打到每個人的心裡，但這句話的本質應是「我要怎麼幫大家發大財？」

她說，這個口號的脈絡可以指向八○年代的台灣中小企業竄起，庶民經濟水漲船高，「台灣錢淹腳目」、股市上萬點的年代，那種「全民發大財」的年代深植台灣人的心裡，政治人物用一句口號把它喚醒，但問題是現今全世界的經濟結構已經改變，沿用舊式的「拚經濟」模式可能好到只會剝削勞工、農民的資本家。

批韓未提具體政策 政府應縮小貧富差距

她說，「要幸福」其實一直存在台灣的社會，不管勞工或農民殷切期盼的就是要快樂、要幸福，要在這裡安身立命，錢當然是基本的，但生活的價值絕對不是把「發大財」擺第一。

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