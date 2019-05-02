〈南部〉高雄智慧型站牌更新 增設候車招呼燈

2019-05-02

〔記者黃建華／高雄報導〕為改善高雄市老舊站牌動態資訊及照明功能，市府交通局於三多路、五福路進行新式智慧型站牌改善計畫，新的智慧型站牌除顯示四條公車動態資訊、強化夜間照明外，更新設「紅色招呼燈」，民眾只需按鈕，即可讓公車司機遠遠看到招呼燈亮，提醒有乘客要上車，讓候車更便利及友善。

三多、五福路38座站牌 月中完工

高市交通局昨指出，本次汰舊換新作業預計在三多路、五福路更新三十八座智慧型站牌，預計將於五月中旬完工，目前已完成五福路、大智路口（往西）、大成街口（雙向）、高雄女中（往東）等站位安裝，同時拆除臨時設立的站牌，除加強安裝作業配套措施，並將加速安裝作業，儘早提供市民更優質的候車服務。

新型智慧型站牌目前正由廠商施工中，針對安裝作業有部份民眾反映廠商所設臨時站牌資訊不夠清楚、過於簡陋等情形，交通局除已要求廠商加強安全措施外，並強化改善各項路線資訊基本功能，做好施工期間的臨時措施。

同時顯示四條公車路線動態資訊

交通局表示，原有的老舊站牌資訊動態只能顯示一條公車資訊，照明功能不足等問題，新型智慧型站牌除了一次能同時顯示四條公車路線動態資訊外，也強化夜間照明功能，新型站牌並加入高雄城市意象設計，提升視覺美感。

乘客按招呼燈 紅色燈亮提醒司機

而新型智慧站牌並創意增加了「紅色招呼燈」，民眾只需按一下鈕，司機遠遠就能看到站牌的紅燈，提醒司機有人在候車。

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