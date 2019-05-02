〈南部〉外籍青年當義工 學習照護植物人

2019-05-02

〔記者王秀亭／台東報導〕昨天是勞動節，十名來自加拿大、挪威、美國的青年不休息，到創世台東分院當義工，用歌聲撫慰長期臥床的植物人心靈，並學習照護植物人，成員之一賴恩奇說，希望透過音樂，讓植物人感受到愛與美。

創世台東院表示，這批義工是國際青年使命團團員，在宣教之餘，更盼與在地連結，定期到台東馬偕醫院擔任義工，得知台東有植物人安養院後，主動聯繫擔任義工的意願，昨天是第一天，所有團員都到齊，與植物人第一次接觸，便帶來優美歌聲，溫暖了三樓的每間病房，未來五月的每週三上午都會輪流到台東院服務。

一行人昨天上午在創世台東院人員的帶領下，先拜訪狀況逐漸轉好的住民小堅，小堅難得看到一群外籍人士到來，笑得合不攏嘴，專注聆聽優美的歌聲，更拉著站在身旁的Jake玩起「大拇哥擂台」遊戲，互扳大拇指，順便復健手部肌肉。

創世台東院表示，有許多民眾、團體會不定期到創世台東院擔任義工，但最缺的是長期義工，協助處理行政事務外，更需要可以協助照護植物人的義工，國際青年使命團願意五月定期到創世，除歌聲撫慰植物人，也會進一步安排為植物人塗抹乳液，讓住民有更優質的生活品質。

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