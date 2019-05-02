〈南部〉網站賣T恤募款 蘭嶼椰油國小：假的

2019-05-02

〔記者張存薇／台東報導〕太可惡！不肖網站竟然假冒台東縣蘭嶼鄉椰油國小募款名義，謊稱要為「小飛魚們」籌募波蘭演出經費賣T恤，椰油國小昨天公告「這是假的！」請民眾不要受騙，校長陳淑雯表示，義賣、義演加上募款四天就達標，募款早已截止，並已向一六五反詐騙專線舉報。

蘭嶼鄉「小飛魚文化展演團隊」以傳揚在地歌謠、舞蹈為主，受邀七月到波蘭演出，預估旅費三百八十萬元，因此三月底開始義賣、義演，並在四月初開始募款籌措旅費，沒想到獲得社會大眾熱烈回響，目前募款總金額高達五百五十萬元。

陳淑雯說，募款遠超過所需，且華航公司將贊助四十位師生機票費用，經費需求降至兩百八十萬元，超出的部分透過銀行聯繫捐款者，辦理退款或更改捐款使用用途給「小飛魚基金」，希望做為明年椰油國小參加夏威夷太平洋藝術節經費。

不過沒想到這幾天網路上卻出現不肖網站竟盜用椰油國小照片及募款名義，限時下殺「椰油國小原創T恤」一件一千一百九十八元，加購還有優惠，椰油國小已向一六五反詐騙專線檢舉、並向警方報案，不過初步調查發現，這個生活商城網站為境外註冊網站、要追查有一定難度。

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