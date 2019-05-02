〈南部〉台東力推農遊 邀旅宿業者體驗

2019-05-02

〔記者張存薇／台東報導〕展現最美的部分吸引遊客！台東縣農會整合關山鎮、池上鄉、成功鎮農會及花蓮富里鄉農會，聯手推出農遊體驗，昨天在關山米國學校舉辦「花東米其鄰農業體驗嘉年華」大型活動，邀請旅行社、民宿、飯店業者一起體驗、再共同行銷，縣農會指出，除了好玩、多元的遊程，DIY也融入「減塑」理念，採用可分解或自然素材的器皿手作，希望農遊體驗永續。

縣農會總幹事戴振東指出，台東縣農會連續三年舉辦農業遊程競賽，每年都選出六個體驗農家，希望結合旅宿業者共同推廣，讓全國消費者都能知道花東有這麼好玩的遊程。

傳統土礱製米、擂咖啡 好玩好吃

縣農會指出，花東五農會轄區內農遊體驗經過半年的競賽、輔導、試營運等，目前約有五、六十家遊程成熟，昨天的體驗活動包括傳統土礱製米、擂咖啡、草本酒釀、梅醋、艾草條、蜜糖土司等，自己完成後很有成就感，好玩好吃。

傳達環保愛地球理念 加強減塑

為了推動綠色永續農遊，各攤位減少一次性塑膠用品、餐具使用，改用月桃葉、麻繩編織袋或可分解只吸管等，傳達環保愛地球理念，也獲得參加者支持。

關山鎮農會則配合推出「關山主題月」活動，五月底前到關山鎮親水休閒農業區近五家合作業者消費，集滿食、宿、行、樂、購等三個店章，可到米國學校兌換兩百五十元製米體驗、限額六百名。

另縣農會在十五日前也推出「幸福花東．農遊趣」網路圖文競賽，活動網址為http://reurl.cc/kpvj3。

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