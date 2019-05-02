〈台北都會〉《台北》信義行政中心地上權權利金 初估85億被嫌少

2019-05-02

〔記者郭安家／台北報導〕台北市政府要將位於台北101、南山廣場旁的信義區行政中心設定地上權五十年招標，全案送至台北市議會審議，財政局初估權利金約八十五億元，但台北市議員質疑，經換算後其權利金為一旁的南山廣場權利金八折，擔心市庫損失。對此，財政局強調，八十五億元是初估，非權利金底價，最後以投標權利金最高者為準。

市議會財建委員會議員，對八十五億權利金態度保留，認為南山廣場二○一二年七月以二六八．八億元的權利金拿下五十年地上權開發，南山廣場的前身是世貿二館，面積是信義行政中心的二．四倍，換算後信義區行政中心地上權的權利金至少應該是一○七億元，如今卻打八折。財政局回應，世貿二館標出時，因景氣好才有此行情。

不過，議員王鴻薇於議會大會質詢指，房地產市場有可能出現多頭或空頭，信義行政中心是北市非常稀有的地，現在權利金若被低估，被標出後，未來市場出現多頭，權利金難道無法再漲，是否有新的設計或機制，不會造成市府損失。

財政局初估權利金約八十五億，但權利金底價仍將委託不動產估價師事務所查估，送北市府市有財產審議委員會審定，最後以投標權利金最高者為準。

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