〈台北都會〉民怨路霸未處理 侯友宜飆罵警局

2019-05-02

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜昨晚到板橋區舉行里長座談，討論捷運工程進度、都更推動、停車場興建與市場改造等議題，有里長反映路霸嚴重，請警方加強拖吊違停車輛卻沒有積極處理，侯友宜為此暴怒、飆罵警察局「搞不清楚狀況」，現場氣氛嚴肅。

有里長反映說，溪頭公園內的宮廟屋簷門口前，經常違規停放機車，車主自稱此處是自己的，執法單位未嚴格取締造成民怨，也有里長建議針對閒置不動、刻意佔用公共空間的車輛加強拖吊。對此，警察局僅回應會再了解情況、加強拖吊。

里長座談市長暴怒 警局代表臉色鐵青

侯友宜動怒說，地方民情反映的資料在兩、三天前已交給相關局處，各單位都前往處理，結果警察局竟然還不去拖吊，明知道要開會還不處理，「搞不清楚狀況！」出席的警察局代表臉色鐵青，場面非常尷尬。

針對板橋區地方建設，侯友宜表示，台六十五線快速道路在浮洲橋端闢建匝道工程，按既定進度辦理；板橋車站旁的「特專三」用地已和文化部溝通，除了興建表演中心，他和行政院長蘇貞昌都有共識，希望建置親子影音科技樂園；黃石市場將進行改造工程，市府會找尋合適地點做為中繼市場，周邊是國定古蹟林家花園，未來市場改建可連接捷運站，規劃「古城漫遊」觀光路線，帶動商機發展。

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