〈台北都會〉侯友宜搭公車 向優良駕駛致敬

2019-05-02

〔記者翁聿煌、林欣漢、何玉華／綜合報導〕昨天是勞動節，新北市長侯友宜搭乘優良駕駛、新店客運駕駛員蔡仁生所駕駛的公車，祝福勞動節快樂；侯友宜也到耕莘醫院慰勞績優護理師組長廖淑娟，感謝她守護病患的健康；基隆市長林右昌昨天也表揚公車處模範勞工及資深員工，肯定為民服務的辛勞。

侯友宜先到新店就業服務站視察，雖然是勞動節假期，但站內仍有許多工作人員協助求職民眾找工作，有一位張百勝先生正在填寫履歷，侯友宜鼓勵他做好求職準備就能「百戰百勝」，他也感謝就服站員工辛勤為民服務。

基隆市公車處的模範公車駕駛員林素慧親切細心，耐心服務長輩，對老人家或行動不便者貼心地說：「你慢慢走，我會等你」，等老人家坐定位才開車，她說，以同理心把長輩當成家人。

駕駛員紀登富今年二月見到一名失智老人滯留車上，他機警護送到總站，協助報案找到家人。

駕駛員張建中撿到民眾遺失的皮夾，拾金不昧熱心找到失主，都獲得表揚。

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