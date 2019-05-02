〈台北都會〉基隆除濕機補助 申請首日擠爆

2019-05-02

〔記者林欣漢／基隆報導〕經濟部提供節能家電補助，基隆市政府前天剛公布補助計畫，包括配合多雨潮濕的天候，有「基隆限定」的除濕機補助，昨天申請首日剛好遇到勞動節，吸引大批民眾排隊，但除濕機補助額度僅有二二○萬元，預料今天可能就「搶光光」，民眾抱怨額度太少，市府允諾再向中央爭取。

預估今搶光 市府將再爭取

基隆市政府前天公布節電補助的額度與細節，包括冷氣、冰箱等，因應基隆多雨潮濕，市府把除濕機也納入補助項目，是全國唯一，每公升補助四百元，最高補助二十公升、八千元，但不得超過售價的一半，購買期可追溯到去年六月一日。

由於市府前天宣布「補助款用完為止」，昨天申請首日遇上勞動節，工務處一早就湧入大批人潮，長長的排隊人龍直到傍晚下班還有人苦候；不少民眾抱怨要填寫的申請書表太多，包括證件、購買證明、切結書等，還要照片，建議流程應該簡化、便民。

工務處指出，冷暖氣機、電冰箱總補助款共九二四萬元，除濕機的部分是二二○萬元，由於申請民眾太踴躍，推估除濕機的補助額度可能在今天就會用完，屆時將暫停除濕機的申請，未來會向中央爭取補助款，民眾可到基隆市「共推住商節電行動網」、市府全球資訊網查詢補助計畫，電洽2427-2437。

民眾也抱怨說，拿舊的除濕機到環保局、回收站及天外天焚化場，三個地方都拒收，只好又載回家，「為什麼配套措施不做好一點？」

環保局長賴煥紘表示，除濕機不屬於冷氣、冰箱、洗衣機、電視等「廢四機」，所以電器業者不願回收舊機，已緊急與工務處協調，民眾可送到環保回收場，環保局會蓋章出具證明，在每週的資源回收日也可交給環保局回收車。

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