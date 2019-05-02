〈台北都會〉《新北》淡北道路 五月八日提報環評大會爭取過關

2019-05-02

〔記者賴筱桐、何玉華／新北報導〕早從台北縣時代就規劃興建的淡水河北側平面道路（淡北道路），要紓解淡水區台二線的壅塞交通，但因為涉及環保、濕地生態及台北市端的交通衝擊等爭議，全案延宕至今已二十年，今年三月提送環評大會後被要求「補件重考」，市府表示已補齊資料，將於五月八日提報環評大會續審，爭取過關。

市府工務局長朱惕之昨天在市政會議指出，淡北道路興建計畫在去年十二月通過第二階段的環評初審，但今年三月十九日在環評大會未獲通過，市府已增補文件，兼顧環境生態與交通順暢。

紓解台2線 全案延宕20年

今年三月的環評大會有五項決議要求市府修正或補充，第一，檢討分析大眾運輸使用率的合理性，評估縮小開發規模或設置快捷巴士專用道的可行性；第二，評估交通管理措施規劃；第三，強化捷運增班的可行性分析；第四，補充開發案對周遭居民、生態系統及景觀的負面衝擊；第五，補充開發案改變歷史文化景觀的因應對策。

市府新建工程處主任秘書李仲昀指出，經量化分析，淡江大橋及淡海輕軌完工後，約可分流二十四％交通量，但以二○四一年淡水區人口成長及發展規模估算，仍需淡北道路才能滿足旅運需求，拓寬目前的台二線並不可行，竹圍地區與台二線交織路口多達二十處，封路交管恐造成更大的交通衝擊。

李仲昀並說，有關淡北道路對生態景觀的影響，市府已進行動植物、水質、空氣等環境監測調查，道路設計也融合地景，下方留設涵洞提供動物通行、躲藏或棲息，沿河路段夜間不設照明，保留原有樹木，工程僅跨越北市端採高架設計，降低視覺衝擊。

淡海新市鎮 議員要求洗刷「鬼城」污名

另外，淡海新市鎮因為早期人口入住緩慢、空屋多，屢被外界形容「鬼城」，市議員陳偉杰昨天質詢表示，淡海新市鎮有很多人入住，全市人口成長僅次於林口區，平均每個月設籍人口增加三百人，他要求新聞局主動澄清，行銷淡海新市鎮的繁榮現況，洗刷「鬼城」污名。新聞局長蔣志薇允諾說，只要有淡海新市鎮的相關題材，會在市府官方臉書粉絲團行銷曝光，並請各單位在業務推動結合淡海新市鎮的形象推廣。

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