〈北部〉宜花中高階警官 人事異動

2019-05-02

〔記者張議晨、花孟璟／綜合報導〕警政署最近發布中高階警官人事異動，宜蘭縣有督察長、四分局長人事調動；花蓮縣共有六人到任，包括縣警局主任秘書、督察長及四名分局長都換人，昨天並舉辦交接典禮。

宜蘭縣警局督察長、四位分局長異動，昨天舉辦交接典禮，由縣長林姿妙監交，她勉勵新任者展現專業，讓宜蘭成為安居樂業宜居城市。

宜蘭分局長陳宇桓調陞宜縣警局督察長，南投縣埔里分局長徐章哲調宜蘭分局長，羅東分局長張沛銘調陞澎湖縣警局主任秘書，礁溪分局長徐俊生調羅東分局長，蘇澳分局長陳信璁調任礁溪分局長，台北市萬華分局偵查隊長廖韋勝調陞蘇澳分局長。

距離警政署上一次調動分局長才一年多，上週又發布新警職人事令，花蓮縣警察局新任主任秘書邱主文，是金門縣警局主任秘書調任；新任督察長則來自澎湖縣警局督察長。

而花蓮縣內五個警分局這次有四個分局長都調動，四人有三人都是初任分局長，包括新城分局長何孟宗是台中市警局第五分局偵查隊長陞任、鳳林分局長黃國師為台北市警局大安分局偵查隊長陞任、玉里分局長呂育騰為桃園市警局大溪分局督察組長；而花蓮分局長李智源由嘉義縣警局水上分局長調任。

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