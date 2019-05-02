〈北部〉宜市東嶽文化博物館 今啟用

2019-05-02

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭市東嶽廟籌設東嶽文化博物館，將廟內蒐藏的卅五尊大神尪、百年神轎陳列展示，配合今天農曆三月廿八日東嶽大帝誕辰啟用。

宜蘭市東嶽廟一八七八年建廟，已有一百四十一年歷史，每年東嶽大帝誕辰，東嶽廟舉辦神轎出巡、藝陣及大神尪踩街遶境，為東嶽大帝祝壽，並祈求平安，是宜蘭市年度重要宗教慶典。

展示35尊大神尪、百年神轎

廟內保存的大神尪、百年神轎、東嶽大帝衣裝，都是重要歷史文物，歷經三年籌設的東嶽文化博物館，將在今天的東嶽大帝誕辰日啟用，東嶽廟主委林添福說，東嶽大帝信仰及神將文化必須有推廣傳承場所，委請歷史學者陳進傳、宜蘭大學教授陳麗蓮協助，合力催生東嶽文化博物館。

館內陳展卅五尊大神尪、舊神將頭盔、百年神轎與珍貴史料，東嶽廟一樓大廳另有兩尊擁近百年歷史的「七爺」、「八爺」神將、大型Ｑ版公仔；宜蘭市長江聰淵說，市公所致力於推展傳統文化，幫助東嶽廟開設文化博物館，讓鄉親體驗傳統宗教的精髓。

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