〈北部〉花蓮學童 5月、11月營養午餐吃有機米

2019-05-02

〔記者花孟璟／花蓮報導〕農委會農糧署、花蓮縣府推動「食農教育與在地有機食材推廣計畫」，繼去年十一月份全縣中小學童「連吃一個月有機米飯」，今年也選定在五月份、十一月份，有兩個月給學童吃有機米，也將進入校園舉辦食農教育講習。縣長徐榛蔚說，希望讓有機農業從小紮根，增進學校師生、家庭對有機食材的認識。

花蓮縣是全國有機大縣，依照花蓮縣政府農業處統計，縣內通過有機認證的農業面積達到二千一百多公頃，佔全國廿四點一三％。農糧署二○一五年九月起和花蓮縣政府合作，午餐每週一天供應有機蔬菜。除了吃有機蔬菜外，去年十一月也首度推出「吃一整個月花蓮在地有機白米」，同時與農民團體合辦食農教育體驗，獲得家長大好評。

今年農糧署續辦「食農教育與在地有機食材推廣計畫」，從五月一日營養午餐連吃一個月的花蓮有機米，十一月還可繼續吃一個月！此外，也委託縣內十三個農民團體，陸續到全縣各國中小安排有機食農教育講習、田間體驗，總計八十四場次。

花蓮縣長徐榛蔚說，配合農委會推動國產在地生產可溯源食材四章一Ｑ政策，只要午餐食材達標，就能獲得教育部每一餐三點五元的補助。她說，希望藉由學校午餐多吃有機蔬菜、有機米，讓國中小學生不但吃得健康，更學習珍惜土地、珍惜食物，認識農產品、土地與環境的關係。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/