〈北部〉五一假期花蓮賞鯨遊客 創3年最多

2019-05-02

〔記者花孟璟／花蓮報導〕中國五一連假開跑、中國遊客湧入台灣，依交通部觀光局資料，估計五一假期每日在台中客數破萬人。而中客來台旅遊到花蓮指定要玩的賞鯨行程，業者也感受相當明顯！呂姓賞鯨業者說，往年的五一假期每天約接待三百名遊客，今年暴增到五百人「創三年來最多」，因遊客數維持高檔，花蓮賞鯨船票也從五一起，船票一張漲價一百元！

今年每天接待500人 暴增200人

中國五一假期昨開跑，結果五一的第一天就碰到壞天氣，因梅雨季節的到來，讓來花蓮許多遊客預定行程都泡湯，包括飛行傘、輕航機都很怕碰到壞天氣！輕航機高姓業者說「天氣不好，都不能飛，全部取消了」。

見成群海豚 冒雨出海值回票價

不過賞鯨船的部份，昨天早上雖海上風浪達到七級，但上午仍有賞鯨船班從花蓮港休閒碼頭出航，遊客們冒著東北季風、天上飄著細雨，還得穿二十元塑膠雨衣才能站上甲板淋雨出海，但見到成群的飛旋海豚在海面跳躍旋轉，仍讓遊客高呼「值回票價」，而下午的班次則因天候轉壞取消。

花蓮港目前有三家賞鯨公司營業，業者表示，往年台灣的賞鯨旅遊都是夏天才開船，因為秋冬有東北季風肆虐，風浪較大，然而最近三年因為中客人數多起來，使得賞鯨業者二、三月就開始有航班出海。

價格漲約1成 訂位電話仍接不完

由於訂賞鯨船的遊客數始終熱度不減，業者也從五一假期開始，出海賞鯨價格也從八百元漲價到九百元，漲幅約一成。業者表示，原本也會擔心調高價格會讓遊客卻步，但從訂位電話還是接不完，並不影響來客數，也讓業者「笑呵呵」，賞鯨業一片榮景，也讓數量多且殺價競爭激烈的民宿、接駁車業者相當羨慕。

業者也說，輕航機飛十五分鐘收費二千元、飛二十分鐘收費三千元；飛行傘收費是二千五百元到三千元，都是高單價行程，不過近年來都是自由行中客在消費，因花東縱谷空氣好、風景漂亮，「過去團客都在買寶石，但散客喜歡特殊行程」。

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