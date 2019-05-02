〈北部〉東澳國小射箭隊賣飛魚 籌出國移訓費

2019-05-02

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣東澳國小射箭隊，去年赴美參賽拿下兩金三銀四銅佳績，今年七月將轉往中國北京移地訓練及交流，估計要一百五十萬元，學校師生、家長自籌旅費，合力製作飛魚乾、飛魚炒辣椒義賣，希望幫助小選手成行繼續發光發熱。

去年國際賽 拿下2金3銀4銅

東澳國小屬於原住民部落偏鄉小校，九十％是泰雅族小朋友，二○一三年成立射箭隊，以亞、奧運比賽的「反曲弓」為發展項目，因屢屢射出好成績，三年前獲中華射箭協會推薦出國比賽。

14人將到北京10天 費用150萬

東澳小將二○一六年到美國阿拉巴馬州，參加美國射箭協會主辦的第一百三十二屆國際邀請賽，隔年飛抵韓國移地訓練，去年赴美國北卡羅萊納州挑戰一百三十四屆國際邀請賽，取得好成績歸國，每趟行程開銷，均仰賴各界捐助及學校義賣飛魚產品籌措。

學校師生、家長合力製作飛魚乾

「第四度賣飛魚籌旅費！」東澳國小射箭隊今年移地訓練地點相中北京，安排教練團及選手共十四人同行，預計停留十天，所費不貲，目前適逢東澳地區飛魚季，校長鄔誠民每天到東澳海邊的粉鳥林漁港買飛魚，帶回校製成飛魚乾、飛魚炒辣椒義賣，除了藉此籌募資金，也灌輸選手人助自助、自食其力的正向人生觀。

小選手自食其力 已4度自籌旅費

鄔誠民說，東澳國小有五十六名學生，十九人加入射箭隊，歷經六年扎根，逐漸開花結果，以三月舉辦的全國青年盃射箭錦標賽為例，東澳國小選手勇奪國小組三十公尺排名賽第一名並打破全國紀錄、男女混雙金牌、包辦五年級女生對抗賽前兩名。

東澳國小射箭好手，經出國比賽、移地訓練，與國際選手互動，強化實戰經驗，日後被安排到宜蘭縣立南澳中學接受訓練，盼培育新的台灣之光，校方歡迎訂購飛魚產品，助原鄉射箭小將一臂之力。

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