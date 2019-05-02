〈北部〉今年全台唯一 竹中郭東穎上哈佛

2019-05-02

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹高中創校近百年出現首位應屆畢業生錄取哈佛大學大學部的學生！高三學生郭東穎今年三月獲通知錄取哈佛大學大一不分系國際生，除創竹中校史紀錄，也是台灣今年唯一錄取哈佛大學的高中生。

郭東穎說，在培英國中時曾代表竹市到美國姊妹學校當交換生，和當地學生一起學習，後來又參加全國科展拿到第一名及博通國際大師獎，和國家ISEF代表團參加美國的ISEF，讓他燃起到美國念書想法。

進入新竹高中數資班後，郭東穎參加過多項競賽並受清大資工系教授李濬屹的指導鼓勵，開始搜尋美國大學的入學相關資訊，也因擔任學校模聯社社長，在英文的對答上不成問題，加上是軟體研究社長，加深他對資訊及程式設計的興趣。

有到國外念書的想法後，郭東穎陸續參加美國SAT、ACT和托福的相關測驗，所有資訊都是自己上網找及摸索，除哈佛大學、他也試填美國多所大學的入學申請，後來在台灣經哈佛大學大學部校友、嘉南藥理大學副校長王嘉穗的面試後，讓他以優異的表現錄取哈佛。

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