〈北部〉學生實驗 酒精有利短期記憶

2019-05-02

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕酒精可能有助短期記憶？苗栗縣君毅中學國中部學子，以基因與人類相近的斑馬魚實驗，在其所處水環境中，添加不同飲品，發現除咖啡、黃耆，連酒精也有成效，提供科學家們進一步研究是否能映證在人體，學子此次別出心裁的實驗，不僅獲選苗栗縣國中生物組科展第一名，將代表參加全國科展。

君毅生物科老師宋威德表示，學生們面對升學壓力，常感精神不繼、記憶力不佳，於是自發性思索如何能解決此問題。

學生張祐瑋、溫舜如、邱詩茹分別以摻有咖啡、茶葉、人參、黃耆、酒精、菸草等的水質養殖斑，經四天觀察，意外發現除咖啡、黃耆，酒精對短期記憶有幫助。

除「魚記猶存」，公館國小物理科「左右逢源～揭開小球纏繞的密碼」、化學科「愛玉愛在結凍時～揭開愛玉神秘面紗」、生活與應用科學機電與資訊科「進擊的螞蟻—螞蟻繞圈的終極奧義」、 環保與民生「黏TT的滋味—客家桔醬出瓶大解碼 」，及建國國小數學科「誰是大贏家？」等六件作品將代表苗栗出征七月於高雄市舉辦的全國科展。

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