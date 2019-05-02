〈北部〉230個名額 市竹「無障礙微旅行」擴大辦

2019-05-02

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市府兩年前創新推出「無障礙微旅行」，讓身障者一圓出遊夢，市長林智堅昨指出，今年路線規劃六條路線與三條快閃路線，範圍囊括桃竹苗，名額更增加到兩百三十個，下半年也將推出愛心陪伴卡，提供乘車半價優惠、竹市免費公車乘車點數、一卡通行大眾運輸免排隊購票等三大便利措施，讓身障陪伴者出門更通行無阻。

林智堅說，「無障礙微旅行」執行兩年，受益人數已達三百多人，今年名額增加到兩百三十個，市府目前也在規劃「愛心陪伴卡」，將發行實體卡片，鼓勵陪伴者與身障朋友一起出門，預計今年十月可以正式發行。

社會處副處長魏幸雯指出，今年的六條旅行路線包括「竹塹影像、回味童年、小鎮文藝、山城浪漫、仙草手作、隧道冒險」。竹塹影像將前往青草湖、進益文化會館手做貢丸、影博館、東門市場；回味童年則會帶身障者到竹縣獅山遊客中心、龍鳳饌食堂用餐、北埔老街金廣福與慈天宮、新竹美術館。

小鎮文藝將前往大溪吊橋、大溪餐廳用餐、大溪茶廠、玻璃工藝博物館；山城浪漫則會到合興車站、內灣戲院用餐、內灣老街吊橋、隆恩圳；仙草手作到關西仙草博物館、ㄤ咕麵午餐、金勇番茄園、綠園道；隧道冒險到功維敘隧道、棗莊餐廳用餐、客家文化館、黑蝙蝠中隊文物陳列館參訪。

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