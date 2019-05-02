〈北部〉大湖草莓新品種 「戀香」年底上市

2019-05-02

〔記者彭健禮／苗栗報導〕農委會苗栗區農業改良場，發表更大、更甜、更易栽培的草莓新品種「戀香」，已進入品種認證程序，預計下週公告技術移轉，苗栗縣大湖地區農會接洽爭取「獨家」授權，農改場基於公平原則，雖無法獨厚大湖農會，但強調，「戀香」是在大湖育成，且有在地輔導優勢，加上農友技術佳，相信「戀香」未來在大湖的產出品質最好，預計年底上市。

「豐香」受病害 「香水」風味淡

國內草莓栽種面積約五百公頃，其中九成在大湖地區；長久以來，農友以「豐香」為主力品種，但近年來豐香種苗，受夏日高溫驟雨等氣候，誘使病害嚴重，讓農友損失慘重。雖農友改選擇氣候適應力較強的「香水」品種替代，但香水的風味較平淡，消費者還是鍾情豐香。

農改場6年前開始改良

苗栗農改場洞察到豐香病害問題，六年前起以豐香為親本（母體），改良出更大、更甜、更易栽培的草莓新品種「戀香」。農改場分場長盧美君表示，豐香使用已超過卅年， 因氣候變遷，種苗生產難度增加，最嚴重的損害發生在二○一六年，造成種苗缺口四百萬株，估計損失產值超過二億五千萬元。

戀香更大更甜 容易栽培

盧美君說，戀香是直立植株，相較於豐香的匍匐株，通風好管理，植株較不易弱化，且戀香的蔓苗繁殖倍率為豐香的一‧四倍，果實平均廿公克，較豐香平均十五公克大，且盛產期糖度可達十六度，超越豐香十二度，被譽為國內草莓界的「香奈兒」。

戀香於四月初在農委會發表後，吸引莓農洽詢，大湖農會總幹事徐欽志更表示，盼爭取獨家授權，讓在大湖改良出的戀香，成為「大湖限定」。

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