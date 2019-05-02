〈北部〉梅雨到 石門水庫進帳800萬噸

2019-05-02

〔記者許倬勛／龍潭報導〕受惠於首波梅雨鋒面的豐沛雨量，水利署北區水資源局統計至昨天下午五點，石門水庫集水區累積雨量五十四．二毫米，水庫進帳約八百萬噸蓄水，目前水情呈穩定的藍燈，可滿足農業、民生及公共供水到七月初無虞。

石門水庫大壩昨傍晚水位已逾二三五公尺、蓄水量一億二七九○萬噸、蓄水率六十四．八％，已完全淹沒被視為水情指標的「酋長石」，是自三月七日「華南雲雨區」帶來的強降雨以來，水情最好的一次。

有鑑於初春時降雨量不足，北水局未雨綢繆，協議桃園、石門農田水利會，四月起農業用水打五折供應，減輕石門水庫供水量壓力。北水局副局長張庭華說，這兩天梅雨發威，但昨傍晚後雨勢已減緩，是否恢復正常供水仍待觀察，還好一期稻作需水量下降，仍呼籲民眾節約用水。

中央氣象局預報，下一波梅雨將於下週一至下週三出現，屆時會有較完整的「滯留鋒面」通過台灣，可能會有更明顯的降雨，希望能為石門水庫帶來大進帳。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/