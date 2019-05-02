〈北部〉桃園桐花滿開 古道追雪趁這2週

2019-05-02

〔記者李容萍／桃園報導〕梅雨季到來，被喻為「五月雪」的桐花也進入盛開期，龍潭區客家文化館生態公園的客家諺語步道、三坑鐵馬道、小粗坑古道、三和步道，大溪區的十一指古道及楊梅區保甲古道等桐花步道的桐花目前正「開好開滿」，首波梅雨把雪白桐花打落地面，走在具百年歷史的石階上，常有遊客用桐花瓣排列成愛心花環，十足療癒，市府客家事務局提醒民眾賞桐要趁早，估計花期只到五月中旬。

龍潭、大溪、楊梅 多條步道賞花正美

大溪區十一指古道連接頭寮（台七線）與埔尾（台四線）兩地，全長不到一公里，相傳是有十一隻手指的工頭阿伯所開鑿鋪設而取名，古道右側有小溪流，偌大水池這兩天鋪滿掉落的雪白油桐花，令遊客十分驚喜，在地康莊休閒農業發展協會四日、五日將舉辦「浪漫五月雪，康莊共好小旅行」，歡迎民眾參加。

龍潭區三坑鐵馬道長約七公里，是知名的三坑老街自行車道，沿途有多處賞桐景點，能騎到大溪老街；小粗坑古道是串連粗坑和石門地區的小道，原為農業社會的牛車道，古道平緩，全長一．三公里，是幽靜的桐花秘境，也是野外踏青熱門景點；三和社區的三和步道有近五○○公尺的桐花隧道，是絕佳賞桐去處，來此可結合周邊和窯文創園區、大北坑休閒農業區或小人國等景點，來趟豐富的客庄之旅。

楊梅區近郊的保甲古道，是長達七五○公尺的桐花步道，古道平緩易行，漫步其中可感受到偶像劇般的氛圍，也可從附近東森山林渡假村高處的天空步道樹海橋，俯瞰滿山遍野的桐花雨。

客家事務局四日及五日在中原大學音樂廳舉辦「桐花歌唱及唸謠大賽」，十一日在龍潭武德殿舉辦「客語舞台音樂劇—頑皮孫悟空」；桐花祭期間每週六、日都有賞桐古道及秘境踏青健行與藝文活動，歡迎民眾搭乘週末免費接駁專車賞桐遊客庄、體驗客家文化之美。

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