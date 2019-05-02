〈北部〉桃園第二行政園區選址 9月定案

2019-05-02

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府秘書處昨天在議會進行工作報告，第二行政園區到底落腳何處成為議員質詢焦點；秘書處長顏子傑表示，已就各界提供的五處地點，包括舊司法園區、青埔、航空城、桃園火車站後站台銀土地、捷運綠線旁基地，編列三百萬元委託美商潔明工程顧問公司進行評估，九月將有結果，屆時就會宣布落腳處。

考量5地點 委託顧問公司評估

顏子傑表示，五處基地當中，以舊司法園區最接近市府大樓，距離僅約七百公尺，桃園地方法院將於明年中搬遷，而這處基地土地為市府所有，若選定為第二行政園區，法院搬遷後即可進行後續規劃；青埔高鐵特區站前基地，占地十．四公頃，但土地屬於交通部鐵道局，鐵道局的活化方案包括開發複合式商場購物中心、聯合行政中心及商辦大樓，目前尚未定案。

航空城、捷運綠線基地都須待配合區段徵收計畫取得土地，目前仍在公展中，其中航空城機關用地五公頃、鄰近機場捷運A16站，捷運綠線基地有四．六公頃；桃園火車站後站台銀土地有一．九公頃，仍屬住宅區。

舊司法園區 近市府又是市有地

顏子傑說，第二行政園區選址考量因素包括交通便利性、土地取得可行性、可容納足夠洽公市民及辦公局處等，市府據此擬定三個方案進行評估規劃，一為市府與市議會共同進行興建規劃，二是市府獨立興建大樓，第三為興建第二行政大樓。

議員劉茂群認為，青埔土地超過十公頃最適合規劃為行政園區，還可以將議會遷入；議員謝美英呼籲應將第二行政園區設在南區，以免被外界認為市府重北輕南；議員吳嘉和也認為，正進行區段徵收的中壢區體育園區用地，位於桃園市地理中心，最適合做為行政園區。

青埔逾10公頃 適合規劃大園區

議員黃婉如則持不同看法，她說，這五處園區只有舊司法園區是市有土地，只要法院遷移即可規劃，加上舊司法園區距離市府最近，可以舒緩現有辦公廳舍不足壓力；議員黃景熙也說，第二行政園區主要是補足舊行政園區廳舍不足問題，當然是離市府越近越好，否則還是無法解決許多局處在府外辦公的問題，首選當然是舊司法園區，但如果要規劃全新的市府行政園區，當然就得從未來性考量，必要時還可透過區段徵收方式取得土地。

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