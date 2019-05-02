〈中部〉扣部屬獎金買酒 前軍備局廠長被訴

2019-05-02

〔記者許國楨／台中報導〕前國防部軍備局生產中心伏姓廠長任職期間，涉嫌指示承辦獎金發放業務的田姓聘僱人員，扣除應發給同仁獎金，做為購買國宴酒「東湧陳高」費用，兩年內共扣除發給二十三人次獎金，總計五萬五千多元，他在偵訊時否認涉案，但因相關部屬指證歷歷，全案偵結，依瀆職罪起訴。

檢憲調查，已退伍的五十一歲伏姓男子在二○一四年至二○一七年間擔任國防部軍備局生產中心第四○一廠廠長，期間認為宴客時運用公關費向餐廳訂席，若包含酒錢，菜色會不好，為了讓賓客、部屬能飲用較好酒類，因此以自己核發每人單次最高獎金三千元權限，指示負責獎金發放業務的田姓女子（五十八歲），從規資室受獎同仁中，挑選名單扣除獎金，作為買酒經費。

伏男在檢方訊問時辯稱，獎金是依個人績效核發，誰都沒有權力指示把錢拿出來活動，若有負責業務的同仁或主管請同仁把錢拿出來買公務上的酒，屬於私款，買的酒也是私酒，餐會時把這些酒拿出來使用，並無不可。由於田女及其他遭扣除獎金的部屬指證歷歷，全案昨偵結，將伏男、田女兩人起訴。

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