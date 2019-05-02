〈中部〉灣生嬤返嘉 牽起80年前師生情

2019-05-02

〔記者王善嬿／嘉義報導〕八十四歲的日本阿嬤重返台灣出生地，一封信牽起八十年前師生情緣！

日治時期在台灣出生（灣生）的高橋恭子，其父高橋信雄當時在台南、嘉義教書，她在嘉義縣大林鎮出生，在台南上幼兒園，遷居到嘉縣竹崎鄉就讀竹崎公學校（即今竹崎國小），直到小學五年級舉家返日。

已經八十四歲的高橋恭子對於出生地、幼年居住地充滿懷念，寫信透過台南市中西區公所，輾轉聯絡上父親的學生、世居竹崎佳人山的劉通湶後代，日前來台，再度牽起戰亂時期的師生情。

高橋恭子父當年助學生升學

高橋恭子信中提到，戰爭期間竹崎鄉民幫助疏散，尤其感念劉通湶的照料，這趟可能是最後的海外旅行，安排四月廿七到卅日遊台，希望造訪出生地，並與劉家人見面致謝；劉通湶的兒孫接獲通知，廿八日陪伴高橋恭子走訪大林鎮、竹崎國小、竹崎車站，還回到佳人山劉家厝。

戰亂時學生幫老師家人避難

劉通湶孫女劉盈鈺說，高橋信雄是阿公就讀竹崎公學校六年級時的老師，當時家裡不希望阿公升學，但高橋信雄幫他溫習功課、供食宿，還出錢讓他報名考試，錄取嘉義農林學校（嘉義大學前身），二戰期間，高橋為避免妻女受波及，送到佳人山避難，阿公與親族照料她們食宿以回報師恩。

劉盈鈺表示，懂日文的阿公過世後，家裡與高橋家斷了聯絡，直到今年三月初接到台南中西區公所電話告知，才得以見面，再續阿公與高橋的師生情緣。

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