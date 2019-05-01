〈南部〉山海圳綠隧 電纜下地南岸一階完工

2019-05-01

〔記者王捷／台南報導〕電纜地下化是國內積極實施的公共工程，國家級隧道「山海圳綠色隧道」附近的電線桿，去年在民進黨立委陳亭妃與台電、市府協調下，台電允諾隧道南岸郡安路工程由台電負責，而北岸安通路工程由台電、市府各支出一半預算，昨天南岸電纜地下化工程第一階段完工，拆下路段上最後一根電線桿；陳亭妃說，南岸有進展，但市府工程卻卡關，希望加緊腳步。市府工務局回應，由於預算問題，目前還在與台電溝通。

陳亭妃表示，「山海圳綠色隧道」從台江國家公園沿著嘉南水圳道，一路通到烏山頭水庫，相當有特色，已由國發會核定為國家綠道，可惜過去電線在樹叢間交錯，樹木被迫修剪，影響美觀；去年五月，她與台電、市府達成共識，將隧道南北兩岸電纜地下化。

台電將會分四年三階段共三千多萬的預算，完成南岸郡安路段的電線地下化，當時代理市長李孟諺也答應，北岸安通路的路段由台電與市府共同分擔，過了一年，台電第一階段完工。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/