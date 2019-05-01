〈南部〉網友嗆殺韓國瑜父女 警增派隨扈

2019-05-01

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜父女遭署名「陳東坡」網友嗆「殺韓Ｘ韓市長女兒」，警察局副局長陳書田強調，已增加市長安全警衛，韓國瑜隨扈原派遣二至三名安全警衛，調整為四至五人，至於韓冰或家人視狀況而定。據了解，韓冰尚未提出隨扈申請。

名嘴黃暐瀚主持的廣播節目直播影片放上YouTube，一名署名「陳東坡」的網友竟留言「殺韓Ｘ韓市長女兒」，高市警局長李永癸獲報，指示刑大和鳳山分局組成專案小組，全力追查IP位址，警方也報請雄檢指揮偵辦，因公然侮辱罪屬告訴乃論，據市府透露此部分未提告。

高市警方證實，新聞局長王淺秋昨於市政會議結束後，直接向李永癸報案，指有署名「陳東坡」網友，涉嫌在網路留言嗆「殺韓Ｘ韓市長女兒」，時間正巧是韓國瑜近來提及「只要有人要對我孩子下手的時候，我一定告你」後，傳出遭網友留言恐嚇。

因「陳東坡」於公開網路平台上嗆殺人，警方認為已涉及公訴的「預備殺人罪嫌」，正追查該名網友及其動機。據了解，署名「陳東坡」的網友多次在YouTube情緒性留言，原本沒有過激言論，但此次嗆殺言論令人瞠目結舌，警方全力偵辦中。

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