〈南部〉基進黨更名「台灣基進」 戰2020立委

2019-05-01

〔記者王榮祥／高雄報導〕以高雄為總部的基進黨昨發表新品牌形象，宣布更新黨名為「台灣基進」，並將投入下屆立委選舉。

黨主席陳奕齊表示，明年大選民進黨不敢戰的，台灣基進來戰，將瞄準六都艱困選區投入立委選舉，此次全面更新品牌形象，代表台灣基進重整旗鼓再出發。他說，明年大選對台灣前途影響重大，去年議員選舉時，台灣基進力抗韓國瑜爆紅，但還是無法抵擋住韓流，讓他成為總統極為熱門的人選。

台灣基進發言人、抗韓名將陳柏惟指出，過去黨名與識別顏色容易讓人聯想到民進黨，為加強區隔遂更名為台灣基進，並將原本的草綠色改為磚紅色，以台灣傳統建材磚頭傳達本土、草根意象，象徵眾人合力、共同累積，打造建國基石。

陳柏惟說，黨徽結合新舊設計，以象徵建國基石的方框包覆原本的南十字星形狀，凸顯「台」字；英文名稱部分，以Taiwan Statebuilding Party取代Taiwan Radical Wings，強調建國主張。

陳柏惟也透露，他將投入立委選舉，全力捍衛台灣利益，最想挑戰國民黨立委如黃昭順、許淑華等。而台灣基進評估投入高雄、台中、大台北地區立委，陸續洽談與評估合適人選中。

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