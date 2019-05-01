〈南部〉高雄電影館募「無薪」志工 刊求職網惹議

2019-05-01

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄電影館花錢上人力銀行招募五十名志工，未見效果反惹爭議，因刊登「兼職」、「長期工讀」，工時每週六天、每天二．五至三小時，待遇卻是○元，求職者易誤認未給薪，文化局電影館昨天緊急下架。勞工局提醒，若有假募志工、真僱工、不支薪，可開罰二萬至一百萬元。

工作性質為兼職、長期工讀 卻零薪資

勞工局在人力網站發現，文化局電影館招募驗票、導覽志工，在徵才「職務類別」為售票、收銀人員、工讀生、行政助理，均屬民間公司行號給薪職別，「工作性質」為兼職、長期工讀，「上班時段」從下午一點至晚上九點卅分，分三班、每班二．五至三小時，「工作待遇」卻是論件計酬○元。

勞工局關切 電影館昨天緊急下架

勞工局洽詢「資方」電影館，館方解釋只是招募志工，徵才上方有註記長期志工（無薪資），但畢竟上人力銀行多為求職者，恐難辨識是招募志工，還是徵工讀生充當免費志工。勞工局說，招募志工若用「兼職」、「工讀」等名詞，確實容易發生爭議，館方昨立即下架。

文化局︰因應組織改制 擴大服務

文化局電影館表示，因應二○一八年電影館組織改制及服務場區擴大至市總圖書館，未來並可能延伸至駁二，因應重新調查志工服務場域及培訓，預計招募五十名對電影藝術有興趣的志工，只要年滿十八歲、高中（職）以上學歷有服務熱忱者，具外語能力、電影專業才能者更好。

勞局︰假募志工、真僱工不支薪 可開罰

勞工局為文化局電影館緩頰，指在人力銀行招募志工，制式的內容易引起誤會，所幸尚無任何實質受害人，否則一旦查有假募志工、真僱工，資方不給付薪資，或違反七休一規定，可依違反勞基法，罰款二萬至一百萬元。

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