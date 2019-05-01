〈南部〉《觀察筆記》遺憾

2019-05-01

那一年光榮碼頭邊，長昌配出征，演講初心。

舞台上謝長廷在講壇中央闡述從政為台灣拚鬥的心，蘇貞昌在他後方，剛歷經初選，兩人互動客氣而僵硬。選擇這裡做為爭取總統第一站，早年抽到外島金馬兵籤的男兒搭船出征港。

那一晚會的風雨在結束前大了起來，蘇貞昌現在承認當年內傷很重，是他未曾講出口的事實，當事人十一年後道來這一段，看得見遺憾的血仍在淌。而那一回果真大敗收場。

是主客觀環境條件皆不利的選戰，人民對民進黨的表現不滿的餘怒未消。原以為支持海潮退去好遠，想要漲潮回來恐怕要好久好久，誰知，八年後，民進黨重新回到總統府，選票的榮枯如離離原上草，更是民意似水，可載舟覆舟。

蘇貞昌深藏的感懷被時局勾起了，說出來是一種解脫也是釋放，另種角度來說，也不無為過去的那場慘敗致歉之意。這樣強勢的閣揆，要對黨和支持者對不起很難吧。

腦海還烙印著聚光燈亮處長昌兩人前細細雨絲飄搖，淒風苦雨之戰！（資深記者黃明裕）

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