〈南部〉台東原民族語單詞競賽 3校勝出

2019-05-01

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣有七族原住民族群，第五屆原住民族語單詞競賽台東縣初賽昨天舉行，今年共有卅所國中小、近兩百位選手報名參加，比賽由兩隊捉對廝殺、積分高的勝出，因此每一題都很關鍵，最後由霧鹿、加拿國小及關山國中勝出，將代表台東參加六月初在台北舉辦的決賽。

這次比賽包括馬蘭阿美語、海岸阿美語、南王卑南語、東魯凱語、東排灣語、郡群布農語、雅美族語等六族群七種方言，共有卅四隊報名參加。每隊五名選手上陣，輪流回答看圖片講出單詞或拼出族語拼音，因為在眾目睽睽之下要大聲說出母語、還有時間限制，現場氣氛超緊張，有的小朋友輪到答題時腦中一片空白，也有的小朋友抗壓成功、流利說出母語，兩所學校捉對廝殺，看誰積分高就晉級。

經過一整天比賽，國小組冠軍為霧鹿、亞軍加拿、季軍初來國小，國中組部分，決賽由關山國中郡群布農語組對上同校的馬蘭阿美語組，兩隊勢均力敵比到延長賽，最後由關中郡群布農語險勝拿到冠軍，關中阿美語組第二名，台東市豐田國中季軍，各組前兩名將代表台東參加六月初的全國決賽。

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