〈南部〉蘭嶼六年首傳竊案 族人憂竊盜集團入侵

2019-05-01

〔記者陳賢義／台東報導〕蘭嶼鄉約有六年未傳出竊案，最近卻傳出多件遊客租賃機車置物箱被撬開竊財事件，當地居民人心惶惶，甚至懷疑竊盜集團入侵；不過，警方表示，目前受理報案的僅有一件，研判可能臨時起意，非竊盜集團所為，已著手調查揪賊。

傳出多件遊客租賃機車置物箱被撬開竊財

隨著飛魚季到來，蘭嶼也開始湧入遊客，日前野銀部落傳出有遊客租賃機車置物箱被撬開，偷走財物，在民風純樸的部落裡引起大騷動，有族人立即貼文上網提醒遊客和導遊，切勿將錢財放在車廂內，民宿業者間也相互通知，警方也動員加強夜間和觀光景點巡邏。

財損不多受害者自認倒楣 警僅受理1件報案

蘭嶼蘭恩文教基金會執行長、文史工作者瑪拉歐斯說，隨著旅遊發展，進入蘭嶼觀光的遊客素質愈加複雜，淳樸民風也遇挑戰，就連民宿房間在遊客退房後，都會滿溢愷他命的惡臭，也開始發生最令族人感到「恥辱」的竊案，發生地都在觀光景點，受害人均是遊客，研判這起竊案應是外來客所為。由於鄉下地區大都未裝設監視系統，加上財物損失不多且破案率低，受害者往往都自認倒楣未報案。

族人唾棄偷竊行為 還會為自家財物施咒

瑪拉歐斯說，偷竊對蘭嶼人而言是奇恥大辱，族人會為竊賊取綽號，且世代相傳，時常會被提起，倘若竊賊家人或後代子孫與他人發生爭吵，對方就會以此綽號譏諷辱罵。

另外，偷竊行為除了會遭族人唾棄，還可能受到詛咒，因為族人都會在自家財物，或飼養豬、羊、芋頭和種植蔬果上施咒，藉此保護財產及避免遭竊，咒語真的很靈驗，奉勸宵小勿輕易嘗試。

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