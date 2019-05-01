〈南部〉台南火車站運量、營收 去年全國第四

2019-05-01

〔記者王俊忠／台南報導〕台南火車站的運量已高居全國第四名？台南火車站站長林煥堂表示，台鐵內部統計，二○一八年的旅客運量與營收，台南站都居全國第四名，二○一八年台南站運量還超越台中與高雄兩站，未來南鐵地下化有新火車站後，運量有機會再往上成長。

運量超越台中、高雄兩站

台南火車站指出，台南站搭車人數在二○一七年以一千七百多人次差距小輸台中站，居全國運量第五大車站；台中站是第四名，前三名車站依序為台北、桃園與中壢站。但二○一八年，台南站反倒以九百六十三萬兩千多搭車人次（全國第四名），贏過台中站的九百四十九萬兩千多人次（全國第五名），躍居全國第四大高運量車站；同年度，高雄站搭車人數僅六百七十萬多人次（全國第八名），台南站運量超越台中與高雄兩站。

林煥堂表示，雖然台南站運量超越台中站，但年度營收，台南站仍略遜於台中站；以二○一八年為例，台南站營收九億兩千兩百多萬元（全國第四），台中站以十億七千五百多萬元居第三，僅次於台北、花蓮兩站。

短途乘客增加 與沙崙線有關

林煥堂分析，運量方面，二○一八年台南能贏過台中、一舉攻占全國運量第四大車站，可能與台南有通往歸仁高鐵站的沙崙線有關，因短途乘客增加，台南站在運量方面比台中站多；但營收部分，台南站仍不敵台中站，這與台中站較多搭乘中、長途列車的旅客有關；高雄站因新左營站成立，可能因此分掉一些旅客，使得高雄站運量排名往後。

此外，台南鐵路地下化工程已展開，未來台南會有一個嶄新的地下車站，車站周邊將規劃停車場與商業空間。林煥堂認為，在新站吸引乘客搭車的正面效益下，台南站運量有機會持續成長。

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