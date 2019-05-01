〈南部〉明年辦全障運 台東去除運動場館障礙

2019-05-01

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府明年將承辦全國身心障礙國民運動會，運動場館卻處處是障礙！立委劉櫂豪協助向體育署爭取到一千兩百萬改善經費，縣長饒慶鈴透過行政院東辦副執行長洪宗楷感謝劉，劉則讚揚饒領導之下的籌辦團隊相當專業。

劉櫂豪助爭取到1200萬經費

劉櫂豪昨天邀體育署長高俊雄到台東視察東海運動公園、康樂國小溜冰場等全障運場館，針對待補強的無障礙設施，高俊雄允諾支持。

縣府教育處及籌備小組提出一千兩百餘萬元的經費，要改善運動場館無障礙設施，包括體育館入口高低落差太大、東海運動公園固定式車阻，都讓殘障者難以出入，體育場需加裝跑道等等。

籌備小組原本最自豪台東體中場館無障礙設施最完善，僅需一萬多元補強，但高俊雄說，昨天到體中泳池就感覺不利殘障者通行，應一併補強。

行政院東辦副執行長洪宗楷在協調會中表示，縣長饒慶鈴先前已打電話及簡訊拜託他及劉櫂豪協助爭取經費，也有感謝幫忙爭取國際衝浪賽的經費，而且去年以前都是補助八百萬，今年經費增加到一千兩百萬元。

劉櫂豪則表示，昨天縣府團隊的簡報令他刮目相看，在饒慶鈴的領導下，籌備小組個個相當專業，幾乎可以組公司來辦國際賽事。

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