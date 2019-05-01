〈南部〉春遊住宿屏東 加碼抽百萬休旅車

2019-05-01

〔記者羅欣貞、蔡宗憲／屏東報導〕交通部觀光局推出春遊專案補助刺激國內觀光，屏東縣政府也與業者合作加碼迎賓，從今天起至六月底到屏東旅遊住宿，除了觀光局的補助優惠，部分業者也加碼提供優惠，旅客還能拿到縣府的「屏安福袋」伴手禮，並參加價值百萬的休旅車抽獎。

交通部觀光局春遊專案為四月至六月期間，自由行旅客週日至週四，入住縣內參加春遊專案的合法飯店民宿，每房現折五百元；十八至四十歲青年自由行入住經典小鎮、離島合法民宿，再加碼各享一次五百元住宿優惠。

縣府送福袋 業者也提供優惠

屏東縣則自五月起至六月底止，加碼贈送一萬九千個「屏安福袋」，內含屏東在地特色伴手禮，以及一張摸彩券；摸彩獎品包括一輛價值百萬的休旅車，以及十輛環保電動車gogoro等。

屏東縣觀光協會副理事長吳炫東表示，觀光局陸續推出的補助專案，對旅宿業業績成長有正面助益，今年一、二月比去年成長近兩成，期待五月在縣府加碼之後，會有更好成績。

交通旅遊處表示，中央補助經費有限，名額也有限制，像自由行屏縣全部補助四萬間房，現剩二萬八千多間，團體總補助八百萬元，已發出約一半額度，請民眾把握機會。

此外，一年一度的屏東縣滿州飛魚季，周末將在佳樂水風景區登場，鄉內許多居民都在戶外曬起飛魚乾，成為滿州春夏之際特有風景，吸引不少攝影愛好者到訪取景。

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