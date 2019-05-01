〈台北都會〉檢舉日租套房 北市明年編189萬獎金

2019-05-01

議員批稽查與檢舉數相同

〔記者郭安家／台北報導〕台北市違法日租套房估計超過一千家，議員潘懷宗昨下午於議會質詢揭露，近四年檢舉日租套房共二四四○件，觀傳局稽查件數卻一模一樣，質疑有民眾檢舉，官方才會稽查，難道不檢舉就視而不見？交通部去年十月已通過「檢舉違反發展觀光條例案件獎勵辦法」，但台北市政府竟未編列獎金預算。

觀傳局︰已申請稽核人力

對此，觀傳局長劉奕霆回應，已向北市府人事處申請稽核人力，明年應能增加六至八人；此外，也已編列明年一八九萬檢舉獎金預算，檢舉獎金為裁罰金額的十五％，最高不超過十萬元。議員質疑檢舉獎金條件過於嚴苛，劉表示，市府可研擬檢舉獎金辦法，但還是會和中央溝通。

潘懷宗質疑，北市府放縱日租套房，且目前僅六人的稽查人力不足，近兩年曾有超過一半人員離職，其主要工作內容為受理檢舉、現場及網路蒐證、違法經營行為人查調及開立裁處等相關事宜，要以六人面對北市潛藏的非法日租套房，工作相當繁重。

潘懷宗說，民眾檢舉違法日租套房件數，二○一六年九八九件、二○一七年五七九件、二○一八年六八八件，今年一至三月則有一八四件；交通部去年通過檢舉辦法，北市府卻未編列預算。

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