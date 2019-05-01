〈台北都會〉北市府賣地給建商 10筆今議會闖關

2019-05-01

〔記者郭安家／台北報導〕台北市財政局拋售多筆畸零地、民眾所占用的市有地，引發爭議，去年已被市議會打槍。今年議會逾三分之一為新科議員，財政局捲土重來將拋售十二筆土地，而買家包括富邦集團、日勝生轉投資的新秀閣飯店、營造廠及不知名的占用戶，昨議會財建委員會將富邦及另一筆購地案打槍，其餘十案今將於議會二讀會闖關。

今闖關十案面積約二二七坪，地點不乏新北市板橋江翠水岸特區、北市城中市場及師大路精華區，或北投新秀閣飯店旁的畸零地等地。另依慣例，畸零地及占用地周邊有都市更新案，北市府不予讓售，但承德路與五原路口仍有市有地占用人，趕在都更公聽會前提出申購，也未被剔除申購資格。

富邦申購北投公舘路案昨遭打槍

至於富邦人壽將申購的北投公舘路五十七坪工業區、公告現值每平方公尺十．五萬元（每坪約三．一七萬元）；外界疑慮未來變更住宅區，可蓋豪宅獲利。財政局官員昨於議會解釋，都發局已確認該處目前沒有要變更土地，富邦也取得都發局核發的土地合併使用證明，不會不受理。但議員認為，富邦案周邊的奇岩新社區每坪逾一百萬元，該售地價格太低；連同另一筆購地案打槍。

江翠水岸土地案沒開發也要賣

媒體也疑惑，板橋江翠水岸廿八坪土地沒開發，為何要賣？財政局官員脫口指出，該處都是重劃區空地，北市府無法單獨建築，旁邊建商根本沒在蓋，「賣給人家養地啊！人家要蓋也ＯＫ啊！反正是用市價賣。」

至於為何不保留土地參與民間都更或進行公辦都更？財政局官員表示，出售前，北市府會檢討該地所在有無都更計畫，就是沒有都更案，且基於簡化行政管理、符合「台北市市有財產管理自治條例」規定，一九七○年前占用者即可讓售。

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