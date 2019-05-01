〈台北都會〉三黨搶中正萬華立委 民進黨︰不再讓

2019-05-01

現任時力林昶佐 面臨各路人馬挑戰

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立委第五選區（中正、萬華）現任時代力量立委林昶佐遭遇藍綠積極挑戰，是台北市六選區中處境最複雜的現任立委，不僅面臨黨內立委徐永明助理李承值挑戰，國民黨內也初選激烈，台北市黨部昨突決定將該區初選制度提升，由黨中央協調決定。雖昨傳出民進黨提名策略小組為求總統與立委勝選，將再度禮讓林昶佐，但民進黨台北市黨部主委陳正德昨再度表態「不讓」。

國民黨市黨部︰由黨中央協調

外傳國民黨市黨部昨協調出，第五選區初選將採七成民調、三成黨員投票；黨部主委黃呂錦茹昨否認，並指是不是七三比還要協商，為了避免外界疑慮，市黨部決定不參加此協調，由黨中央親辦協調會。據了解，第五選區登記初選的議員鍾小平較傾向有黨員投票，而前立委林郁方的支持者傾向全民調解決。

民進黨市黨部︰簽切結書沒用

對此，陳正德說，國民黨沒制度都是人治，連總統、立委參選人都要喬，民進黨依慣例都有提名辦法，哪會這樣喬？但他坦言，民進黨中央迄今未提任何提名規定，讓參選人無所適從，有些人已經在跑地方、有些人不敢跑，他更擔心部分有意參選者最後氣力耗盡不想選，導致黨部不得已還要找現任議員「下海」參選顧基本盤。

外傳民進黨提名策略小組為求總統與立委勝選，將禮讓時代力量現有三席區域立委，會要求小黨參選者簽「不選下屆議員切結書」。陳正德則說，這種條款很奇怪、沒意義，因為政治很現實，贏者全拿，若小黨當選人上任後不甩你就是不甩你，再寫一百張切結書有用嗎？難道要告對方詐欺背信嗎？

顏聖冠籲不要由上而下做決定

有意爭取民進黨中正萬華選區立委提名者包括︰前議員顏聖冠、議員王世堅。顏受訪表示，黨中央要禮讓林昶佐，至今未徵詢過任何基層幹部、有意參選的同志，民進黨最珍貴的是民主價值，不該這時被破壞掉，也不要由上而下做決定，否則會讓綠營基層反彈；禮讓或許是一種策略，但世界上沒有政黨這樣永無止境禮讓。

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