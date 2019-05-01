〈台北都會〉每年增2千萬 北市文化基金會預算多過文化局

2019-05-01

2017年增聘10人 預算暴增2788萬

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市文化局附屬單位台北市文化基金會（文基會），因預算浮編、酬庸不受監督，長期被視為人事酬庸黑機關。台北市議員游淑慧昨在議場質詢時指出，文基會人事聘用不公開，五年來人事預算平均每年增加兩千萬，甚至二○一七年（九合一大選前一年），文基會只增聘十人，人事費竟暴增二七八八萬元；未料，身兼文基會執行長的文化局長蔡宗雄在議場上竟一問三不知，稱當時尚未就任、不清楚，議員忍不住痛批︰「你不知道文化局過去做了什麼，還當什麼局長？」

文基會︰近幾年業務越來越多

對此，台北市文基會副執行長楊淑鈴昨接受記者電訪時說明，人事費增加是因「近幾年市府和文化局交付的任務越來越多」。楊淑鈴表示，包括台北藝術中心、新北投車站、影視音實驗教育機構、剝皮寮營運管理等，人數、費用絕不會莫名其妙增加，也都有資料可供外界檢視。

台北市長柯文哲上任至今，打破文基會董事長由副市長兼任的既有制度，改由文化界人士小野擔任，就連坐擁高薪的副執行長位子，也由一位變為兩位，被外界質疑政治酬庸，長期遭人詬病。

文化局長︰非任內預算不清楚

游淑慧昨表示，文基會是擁有龐大預算的單位，預算甚至比文化局還多，她詢問蔡宗雄二○一七年文化局的歲出決算、追問從二○一四年到二○一九年預算增加多少？蔡宗雄稱不清楚，表示不是他任內的事情，但可以事後補書面資料給議員。游淑慧痛批：「你不知道文化局過去做什麼，還當什麼局長？」

根據游淑惠掌握的資料，二○一四年郝龍斌時代，文基會人事費用是一億一九○○萬元，二○一五年柯文哲時代是一億二一七○萬元、二○一六年為一億三九八二萬元、二○一七年為一億六七七○萬多元、二○一九年增加至一億九○三五萬元，柯上任後逐年增加。至於員工總人數的部分，二○一四年至二○一九年分別為一九二、二三○、二四○、二三九、二四九人，也是每年不斷增加。

游淑慧表示，五年來，文基會平均每年增加兩千萬元，若文基會人事和業務量都呈等比成長屬正常，但實際上，業務量僅成長廿五％，人事成本卻成長六十％。蔡宗雄則稱，文基會有新增業務，像是剝皮寮的案子，而且文基會的自籌款也有增加。

議員痛批文基會藏錢又藏人

不過游淑慧質疑，文化局主政的文化政策、場館經營、活動設施都是文基會在做，那還要文化局幹嘛？痛批文基會藏錢又藏人。

游表示，文基會人員招募均未公開，二○一七年只增聘十人，人事費卻多二七八八萬元，這數字相當不合理，接下來人事費用是否會破兩億？蔡宗雄則當場承諾，未來除非新增業務，否則文基會員額不會再增加。

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