〈台北都會〉《3死6傷慘案》高中生槍殺鳥 還PO文炫耀

2019-05-01

〔記者邱書昱、吳正庭／綜合報導〕新北市一名高中生拿BB槍獵殺麻雀、燕子，造成三死六傷，竟然還高調上網PO文炫耀！明德高中一名男學生疑似用BB槍狙擊小鳥，還上傳Instagram炫耀「戰績」，引起民眾撻伐；對此，新北市動物保護防疫處長陳淵泉表示，依據野生動物保育法，將裁處六萬元到三十萬元罰鍰。

虐待動物 最高可罰30萬

動保處接獲檢舉，這名男學生手持疑似M24的空氣狙擊槍，背景放上慘遭獵殺的麻雀，竟寫上「無聊打個小鳥」字樣，照片中清楚描述有三隻小鳥的頭部中彈身亡，另有六隻被擊中腹部後帶傷飛走，字裡行間相當張狂；民眾怒批冷血，也擔心他下次會攻擊人，這名學生後來已刪除Instagram帳號。

陳淵泉說，已聯繫學校和警方，依野生動物保育法可處六萬元到三十萬元罰鍰，十四歲到十八歲的行為人是裁罰監護人；明德高中表示，教官已帶這名學生及家長到派出所接受調查，學校也啟動輔導措施，宣導生命教育的重要性，預計今天召開學生獎懲委員會。

另外，金門縣水產試驗所辦理十五萬隻稚鱟放流，昨天由縣長楊鎮浯與社區小朋友完成三萬隻稚鱟的放流作業，選在退潮時放流，方便稚鱟找小水坑棲身，希望存活率提高至五成，讓這種從四億年前古生代泥盆紀就出現的「活化石」，因字形之故又被稱為「有學問的魚」的鱟能夠順利復育。

金門國家公園管理處昨天將一隻從尚義機場鳥網救傷、俗稱「國慶鳥」的保育類動物灰面鵟鷹，順利完成野放，盼牠盡快跟上北返的隊伍。

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