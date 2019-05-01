〈台北都會〉「基隆限定」 除濕機補助最高8千元

2019-05-01

〔記者盧賢秀／基隆報導〕有「雨都」之稱的基隆市氣候潮濕，市府推動住商住宅節能設備和家電補助，汰換電冰箱、冷氣可申請補助，還有「基隆限定」的除濕機也可以申請，最高一台可補助八千元（不得超過售價的二分之一），即日起到十一月底申請，補助款用完為止。

即起到11月底申請 款項用完為止

基隆市政府工務處推動節電，補助住商部門及住宅汰換耗能設備，購買一、二級節能冷氣機和電冰箱，每台補助最多三千元，因應基隆潮濕多雨的氣候，許多家戶都有除濕機的需求，市府因此將除濕機列入補助範圍， 每公升補助四百元，最高補助二十公升、八千元，但不得超過售價的一半，購買期可追溯到去年六月一日。

工務處表示，冷氣、冰箱和除濕機的補助總額有一一○○多萬元，每戶冷氣機、冰箱和除濕機的補助台數不限，只要裝設地點在基隆市即可，戶籍不一定要在基隆市。

住商部門的節能設備汰換補助，也包括無風管空氣調節機、辦公室以及營業場所燈具、集合住宅和辦公大樓停車場汰換智慧照明燈具等，詳情可上基隆市全球資訊網查詢，或電洽1999市民專線。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/