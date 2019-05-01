〈台北都會〉新北十大易肇事路段 8月底前改善

2019-05-01

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府昨天召開道路安全督導會報，針對去年易肇事的路段，交通局預計八月底前優先改善十處，今年底前再改善九十處，共計一百處，其中，三重區重新路五段與五谷王北街口的交通事故最多，將增加交通號誌、調整標誌及標線等，讓行車動線更順暢。

三重路段事故最多 將增加號誌等

交通局列為八月底前優先改善的十處路段，依嚴重度排序如下：三重區重新路五段與五谷王北街口、蘆洲區中山一路與集賢路口、新莊區中正路與龍安路口、五股區疏洪一路與疏洪十路口、中和區中和路與宜安路口、永和區環河西路二段與保生路口、土城區金城路二段與明德路口、新莊區中正路與化成路口、新店區祥和路與車子路口、淡水區民權路與自強路口。

交通局指出，以重新路五段與五谷王北街口為例，在重新橋的下橋處經常發生追撞，行經路口常有擦撞事故，經分析後，往新莊方向的號誌燈受到天橋遮蔽，五谷王北街往重新橋方向的車輛經常違規跨越雙黃線，改善方案是調整分隔島及停止線，並在轉彎處繪設槽化線，分隔島頭加裝直立式燈箱並增設號誌。

去年8月至今年3月肇事件數減少

交通局交通安全科長林昭賢指出，市府每年檢討易肇事路段，去年八月完成前年的易肇事路口的改善方案，觀察去年八月至今年三月的成效，總肇事件數比前年同期減少九十四件，降幅約二十四．八％。

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