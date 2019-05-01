〈台北都會〉《蔡英文宣布》基隆河流域 土地開發管制解禁

2019-05-01

〔記者盧賢秀、俞肇福、陳心瑜／綜合報導〕二○○○年的象神颱風肆虐後，基隆河流域包括基隆、新北汐止和台北市的土地開發都受到建築管制，基隆河如今已整治完成並實施員山子分洪，水患問題已解，在基隆市府爭取下，行政院同意解除禁令，蔡英文總統昨天到基隆宣布解禁，她肯定中央和地方政府通力合作，有助基隆河谷廊帶的建設順利進行。

內政部營建署長吳欣修指出，象神颱風當時造成基隆河流域多處土石崩塌，內政部研擬「基隆河流域水患土地開發建築相關因應措施」，禁止都市計畫農業區、保護區變更為可建築用地，暫停受理基隆河流域十公頃以上的民間投資開發案。

禁令19年 解除有助北北基發

這項禁令實施至今十九年，影響很多地主權益，基隆市府規劃「基隆河谷廊帶開發案」，有七十多公頃土地將開發成新的產業基地，未來的基隆輕軌捷運也會經過基隆河谷廊帶，市府向內政部爭取解禁後獲得同意。

蔡英文昨天由內政部長徐國勇、經濟部次長曾文生、吳欣修、市長林右昌、立委蔡適應等人陪同，到基隆市堵南抽水站視察基隆河整治成效，她表示，在林右昌、蔡適應的努力爭取下，中央、地方協調後，同意解除基隆河的開發限制，保障民眾權益，水利法也修正提供環境及土地的保護，讓基隆城市再造和基隆河谷廊帶開發順利進行。

北五堵研發新市鎮 將成產業軸心

林右昌說，基隆河流域的土地開發限制解除後，有助於基隆、新北和台北市的區域發展，未來基隆河谷廊帶開發北五堵研發新市鎮，將是北台灣重要產業軸心，解禁後可帶動廠商的投資意願，整合基隆到大台北都會區的產業鏈。

蔡英文昨天也訪視台灣國際造船公司基隆廠，並到基隆慈雲寺、慶安宮與天顯宮參拜祈福，她表示，政府推動國艦國造與綠能風力發電，台船的角色吃重，希望台船員工對政府及公司要有信心，台船產業的成功會帶動基隆的發展，讓未來充滿期待。

賴清德訪淡水 談護理師人力

另外，前行政院長賴清德昨天上午到新北市淡水區的獨立書店「無論如河」參訪，書店負責人、台灣基層護理產業工會理事梁秀眉反映基層護理師人力不足、醫療法修法、醫院盈餘轉為補足人力等問題；賴清德表示，未來要有計畫、系統性、從制度面來解決護理師過勞的問題。

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