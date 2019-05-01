〈北部〉蘇花改最高排氣排煙隧道 貫通

2019-05-01

〔記者王峻祺／花蓮報導〕蘇花改仁水隧道在去年十一月貫通後，工程進度不斷超前，八座隧道中的最高一座排氣、排煙隧道已於四月底順利貫通，總進度達八十二點八十一％；公路總局表示，有信心能在預期內達標，如期如質於明年春節前全線通車。

位在花蓮縣境內的仁水隧道，北起台九線一六七點七公里附近台鐵和仁車站西側，南迄台九線一七一點七附近的大清水休憩區，總路線長三點五公里，其中隧道約占二點九公里，一百零三年開工後，預計今年六月底完工，並接續機電工程收尾作業。

但因南洞口位於大清水休憩區，附近地形陡峭，並無腹地可設置洞外機房，公路總局除在隧道內設置電氣及二座排氣、排煙機房外，另開挖一座全長約一百零二公尺，寬五點二公尺、高四點八公尺，仰角廿度向上的排氣、排煙隧道。

蘇花改工程處和中工務段長賴欽銘說，排氣、排煙隧道出口處距離地面四十六公尺，是蘇花改計畫中最高的一座排氣、排煙隧道，因受限於施工順序及動線，排氣、排煙隧道須於最後階段才能進行開挖，也成了仁水隧道能否如期通車的要徑。

他說，排氣、排煙隧道斷面小出碴不易，施工機具需設有防滑裝置，避免滑落造成工安意外，因此開挖時遠較一般隧道更加困難且耗時，其間雖亦遭受崩積層抽坍影響，但經施工團隊努力順利貫通，將朝通車目標大步邁進。

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