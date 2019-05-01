〈北部〉加里山定位系統 山友憂影響救援

2019-05-01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉加里山，常年吸引山友造訪，但迷途事件頻傳，苗栗縣政府消防局於八年前起，裝設救援樁，以利救援；但有山友發現，行政院農委會林務局近來也在加里山建置「定位標示系統」，卻把苗縣消防局的救援樁拆除，質疑消防救援樁系統行之有年，如今卻改為林務局定位標示系統，恐影響消防救援時效。

林管處去年起在西線建置

林務局新竹林管處育樂課表示，南庄鄉加里山為熱門登山健走山域，納為示範步道計畫推廣；去年七月在加里山西線，建置「定位標示系統」，將原有苗栗縣消防局該路線的救援樁整合，期間也與當地消防分隊開會討論，並已將經緯座標提供給分隊，方便救援利用。

新竹林管處育樂課表示，加里山西線登山路徑，每一百公尺設置一面十公分見方稜形牌，岔路另有指示牌，牌面於夜間受燈光照射會反光，更有利於山友夜間迷途時導引。

恐與消防局原設樁位混淆

苗縣府消防局災害搶救科指出，目前僅有加里山西線與林務局的「定位標示系統」整合，加里山東線及周邊登山步道，仍維持消防局救援樁系統；因該路線尚未發生求援事件，目前無法評估，不過當地分隊會儘速熟悉林務局系統座標，不耽擱救援時效。

加里山常年吸引山友造訪，但午後易起霧，迷途救援頻傳，平均每年十餘件。山友認為，苗縣消防局救援樁系統使用多年，消防人員對於樁位何在？了然於心；如今，林務局也建置自己的系統，「一山兩制」容易讓山友混淆，且林務局的編號標示字體小，不若苗縣消防局顯眼。

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